"Батьківщина" відкликає міністра молоді і спорту з Кабміну Яценюка

Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказала лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

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"Ми, зараз, як фракція заявляємо, що відкликаємо нашого єдиного міністра - молоді та спорту - з уряду, пана Жданова, і від нього залежить, як він зробить цей вибір", - сказала Тимошенко.

На запитання журналістів, чи вийде очолювана нею фракція з коаліції, Тимошенко відповіла: "Не можна вийти з того, чого не існує".

При цьому вона підкреслила, що сьогоднішнє голосування за висловлення недовіри уряду уже чітко показало, що в парламенті не існує демократичної коаліції. "Реальної демократичної проєвропейської коаліції в цьому парламенті ніколи не існувало. Реально існувала коаліція залишків Партії регіонів, "Народного фронту", уряду і окремих депутатів, які своїм голосуванням продемонстрували свою позицію", - підкреслила Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 лютого, Верховна Рада України заслухала звіт уряду та відмовилася ухвалити постанову про хід і результати виконання Програми Кабінету міністрів України у 2015 році (реєстраційний № 4050) і натомість підтримала постанову про відхилення звіту Кабміну та визнання діяльності уряду незадовільною (№4063).

Також ВР не підтримала постанову “Про відповідальність Кабінету міністрів України (щодо прийняття резолюції недовірки КМУ)” (№4080).

За дане рішення проголосували лише 194 народні депутати (при необхідних 226 голосах «за» - УНІАН) із 236 зареєстрованих у сесійній залі.

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Не голосувала в повному складі фракція “Народний фронт” та група “Відродження”. Із фракції БПП “за” проголосували 97 народних депутатів, із “Опозиційного блоку” - 8, фракції “Самопоміч” - 25, “Радикальної партії” - 15, “Батьківщина” - 15, група “Воля народу” - 6, із позафракційних - 28.

У постанові, яка була внесена лідером фракції БПП Юрієм Луценком, йшлося, що за пропозицією 159 народних депутатів від конституційного складу ВР відповідно до ч.1 ст.87 Конституції України, ВР пропонує прийняти резолюцію недовіри уряду.

Таким чином, парламент не відправив уряд у відставку.