У Луценка підозрюють, що кримський спікер - колишній російський зек

17:06, 01 липня 2008
Політика
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Москаль зсилається на трудову книжку

Геннадій Москаль
Нардеп від НУ-НС Геннадій Москаль попросив міністра внутрішніх справ Юрія Луценка перевірити біографію голови Верховної Ради Автономної республіки Крим Анатолія Гриценка.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Народної самооборони, Москаль зсилається на трудову книжку Анатолія Гриценка, в якій відсутній запис про трудову діяльність з 1980 р. по 1987 р.

За інформацією народного депутата, у цей період Гриценко міг відбувати покарання на території Російської Федерації за кримінальний злочин.

 

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