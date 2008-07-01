У Луценка підозрюють, що кримський спікер - колишній російський зек

Нардеп від НУ-НС Геннадій Москаль попросив міністра внутрішніх справ Юрія Луценка перевірити біографію голови Верховної Ради Автономної республіки Крим Анатолія Гриценка.

Як йдеться в повідомленні прес-служби Народної самооборони, Москаль зсилається на трудову книжку Анатолія Гриценка, в якій відсутній запис про трудову діяльність з 1980 р. по 1987 р.

За інформацією народного депутата, у цей період Гриценко міг відбувати покарання на території Російської Федерації за кримінальний злочин.

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