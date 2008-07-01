У Луценка підозрюють, що кримський спікер - колишній російський зек
17:06, 01 липня 2008Політика
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Москаль зсилається на трудову книжку
|Геннадій Москаль
Як йдеться в повідомленні прес-служби Народної самооборони, Москаль зсилається на трудову книжку Анатолія Гриценка, в якій відсутній запис про трудову діяльність з 1980 р. по 1987 р.
За інформацією народного депутата, у цей період Гриценко міг відбувати покарання на території Російської Федерації за кримінальний злочин.
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