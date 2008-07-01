Два автобуси міліціонерів намагаються вручити Кернесу повістку

Міліція заблокувала секретаря міськради Геннадія Кернеса в його кабінеті. Про це телефоном повідомив “МедіаПорту” сам Кернес.

За його словами, співробітники міліції не дають вийти йому і людям, які знаходяться у нього в кабінеті і в приймальні.

«У мене тут Таукешева Тетяна Дмитрівна, Овіннікова Тетяна Іванівна (заступники міського голови – «МП»), у мене тут депутати міської ради. Ми до сесії готуємося», - сказав Кернес.

Представники міліції кажуть, що приїхали для того, щоб вручити Кернесу повістку, але зробити цього не можуть, тому що не можуть потрапити до кабінету - перед входом вартують охоронці секретаря міськради. Як повідомляє кореспондент «МедіаПорту» з мерії, у холі перед приймальною Кернеса багато людей. В основному, співробітники міськради і преса. Там же перебувають і кілька співробітників міліції.

Перед будівлею мерії стоять 2 автобуси і мікроавтобус з міліцією.

Заступник начальника міського управління міліції Олександр Лашин повідомив, що у нього є наказ: відвезти Кернеса до Києва для дачі свідчень. За словами Лашина, слідчі неодноразово відправляли повістки секретареві міськради, у тому числі і телеграмами. Проте він жодного разу на допити не приходив.