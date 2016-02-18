Сьогодні на 1+1 будуть говорити про річницю трагічних подій на Майдані Незалежності

Сьогодні, 18 лютого, ефір ток-шоу «Право на владу» під назвою «Ми перед ними в боргу», буде присвячений другій річниці трагічних подій на Майдані Незалежності.

До студії запрошені родичі Небесної Сотні, медики, священники та волонтери, що були на Майдані, а також журналісти, які брали активну участь у висвітленні подій тих часів.

Окрім цього, редакція «Права на владу» запрошує й «обличчя Майдану», а нині політиків, державних і громадських діячів. Хто з них готовий поглянути в очі родинам загиблих, та виступити перед усією Україною – покаже сьогоднішній ефір ток-шоу.

Разом з глядачами та ведучими, гості згадають події, що передували завершенню Революції Гідності, та проаналізують, як події дня сьогоднішнього співвідносяться з вимогами Майдану.

Про те, чого досягла Україна, а що було зроблено не так, і чи можливо це змінити говоритимуть сьогодні у «Право на владу» о 22:00 на телеканалі 1+1.