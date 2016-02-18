В Ізраїлі за підозрою у фінансових порушеннях затримали інвестбанкіра Гуртового

За інформацією The Marker, прохання про затримання було представлене після допиту Гуртового представниками управління, а також обшуку в офісі холдингу, передає newsru.co.il.

Гуртовий підозрюється в отриманні прибутку незаконним шляхом з обтяжуючими обставинами, в обмані громадської довіри до корпорації, а також внесенні неправдивої інформації у корпоративні документи та незаконному відмиванні капіталу.

Як пише The Marker, Гуртовому інкримінуються два епізоди правопорушень. В одному з них йдеться про обманні відомості, які, як підозрює управління, фігурують у фінансових звітах холдингу. Зокрема, мова йде про те, що накопичення, про які йдеться у звіті, на практиці недоступні.

У другому епізоді Гуртовий підозрюється в тому, що разом з іншими фігурантами, імена яких не називаються, намагався зняти великі суми грошей з рахунків дочірньої фірми концерну Willi Food.

Представники управління цінних паперів просили продовжити термін утримання Григорія Гуртового під вартою на п'ять днів. Однак суд постановив, що підприємець залишиться під арештом до 19 лютого. Видано також заборону на виїзд бізнесмена з країни строком на 180 днів.

З 11 липня 2005 року до 2010 року Григорій Гуртовий - керуючий партнер, головний виконавчий директор, голова консультаційної ради, голова ради директорів інвесткомпанії «Ренесанс Капітал Україна».