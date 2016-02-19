"Один в один картинка": Яценюк порівняв свій рейтинг з рейтингом "Залізної леді"

Про це він розповів в інтерв'ю українським телеканалам, повідомляє "112 Україна".

"Щодо рейтингів. Подивіться на рейтинги парламенту, президента та уряду. Ми всі в одній категорії. Тому що є загальне невдоволення до влади. І так завжди відбувалося в кожній країні. Я подивився на рейтинги знаєте кого? Маргарет Тетчер під час її правління, Бальцеровича, Коморовського, Кваснєвського. При проведенні складних реформ. Один в один картинка", - заявив Яценюк.

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Довідка УНІАН. Маргарет Тетчер - 71-й прем'єр-міністр Великобританії (Консервативна партія великої Британії в 1979-1990 роках, баронеса з 1992 року. Перша і поки єдина жінка, яка побувала на цій посаді, а також перша жінка, що стала прем'єр-міністром європейської держави. Прем'єрство Тетчер стало найтривалішим в XX столітті. Отримавши прізвисько «Залізної леді» за різку критику радянського керівництва, вона втілила в життя низку консервативних заходів, що стали частиною політики так званого «тетчеризму».