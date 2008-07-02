Ющенко: з Україною НАТО стане сильнішим

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що членство нашої держави в НАТО посилить європейську колективну безпеку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він заявив на зустрічі з міністром закордонних справ Данії Пером Стігом МЬОЛЛЕРОМ.

На початку зустрічі В.ЮЩЕНКО подякував П.С.МЬОЛЛЕРУ за позицію Данії та його особисті зусилля стосовно України, продемонстровані під час Бухарестського саміту НАТО, який відбувся у квітні цього року.

Коментуючи політику євроатлантичної інтеграції України, Президент висловив переконання, що членство України надасть ефективності моделі європейської колективної безпеки. «Колективна безпекова модель буде набагато сильнішою, якщо вона міститиме Україну. І це колективний інтерес», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, аналогічний ефект матиме участь України в Європейському Союзі. «Коли ми говоримо про українську політику інтеграції до Європейського Союзу, ми говоримо про те, що це посилить голос Європи. Кожний рік несе такі виклики, і політичні, і економічні, з якими можна справитися лише маючи консолідовану позицію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Під час зустрічі також було обговорено тематику двостороннього співробітництва в політичній, економічній та гуманітарній сферах. Зокрема, йшлося про активізацію політичного діалогу між двома країнами на найвищому рівні, якій мають сприяти візити в Україну прем`єр-міністра Данії та королеви Данії.

Окрім того, Президент порушив питання щодо підтримки Данією зусиль України з міжнародного визнання Голодомору 1932-33 рр. геноцидом українського народу.

У зустрічі взяли участь міністр закордонних справ Володимир ОГРИЗКО та заступник глави Секретаріату Олександр ЧАЛИЙ.