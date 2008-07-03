Немиря думає, що Україна може вламати Польщу і Чехію

Віце-прем’єр-міністр з європейської та міжнародної інтеграції України Григорій НЕМИРЯ вважає, що Україна може надати свої аргументи Польщі та Чехії, щоб переконати їх ратифікувати Лісабонську угоду ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив українським журналістам у Брюсселі.

“Ні” Ірландії – це уповільнення дуже важливих інституційних змін”, - сказав Г.НЕМИРЯ, зазначивши, що у випадку, якщо Лісабонська угода не буде ратифікована, в України буде менше можливостей очікувати на швидке приєднання до Євросоюзу.

У зв’язку з цим віце-прем’єр висловив переконання у тому, що на сьогодні єдиним виходом із проблеми цього ірландського “ні” є продовження процесу ратифікації Лісабонської угоди в усіх інших країнах-членах ЄС.

При цьому Г.НЕМИРЯ зауважив, що на сьогодні є певні проблеми, зокрема, у Польщі, Президент якої відмовився підписувати ухвалений парламентом закон про ратифікацію Лісабонської угоди, а також у Чехії, Президент якої очікує на рішення Конституційного суду щодо того, чи не суперечить Лісабонська угода законодавству країни.

Говорячи про позицію Польщі, Г.НЕМИРЯ зазначив, що в цьому випадку “маємо ситуацію, коли через внутрішні причини солідарний голос Польщі розділений”.

При цьому, за словами віце-прем’єра, Президент України Віктор ЮЩЕНКО має дуже гарні відносини зі своїм польським колегою Лєхом КАЧИНСЬКИМ, а прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО – зі своїм польським колегою Дональдом ТУСКОМ.

За словами віце-прем’єра, українські політики могли б звернути увагу польських колег на те, що Польща завжди була адвокатом вступу України до Євросоюзу.

Говорячи про позицію Президента Чехії, Г.НЕМИРЯ зазначив, що Україна також могла б докласти своїх зусиль для переконання лідерів Чехії у необхідності ратифікувати Лісабонську угоду ЄС, хоча Чехія ніколи не була таким суттєвим адвокатом українського членства у ЄС, як Польща.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Президент Польщі Л.КАЧИНСЬКИЙ відмовився підписувати закон про ратифікацію Лісабонської угоди ЄС, зазначивши, що вважає це безглуздим після того, як більша частина жителів Ірландії не референдумі в середині червня не підтримала цей документ.

Лісабонська угода була підписами лідерами ЄС 13 грудня 2007 року у Лісабоні і передбачає інституційну реформу в Євросоюзі.