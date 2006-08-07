Депутати Кушнарьов та Каракай пропонують новий закон про референдум

Народні депутати України від Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ та Юрій КАРАКАЙ пропонують ухвалити новий закон “Про всеукраїнській референдум”.

Про це йдеться у повідомленні депутата Ю.КАРАКАЯ, переданому УНІАН.

Згідно з повідомленням, рішення подати на розгляд парламенту новий проект закону “Про всеукраїнській референдум” викликано тим, що чинний закон, ухвалений 3 липня 1991 року, є дуже рамковим і суперечливим.

“Як результат – за 16 років Незалежності референдумом скористались лише раз – коли 1 грудня 1991 року українці практично одностайно підтвердили свою волю мати власну державу”, - зазначається у повідомленні депутата Ю.КАРАКАЯ.

Підготовлений проект закону складається із 186 сторінок, 14 розділів та 102 статей і визначає правові засади, питання організації та порядку проведення всеукраїнського референдуму.

“Прийняття цього закону дасть можливість на практиці реалізувати конституційну норму, згідно якої єдиним джерелом влади в Україні є народ”, - підкреслює депутат.

Законопроект дає визначення поняттю референдум, визначає, коли може бути проведений референдум, а також чітко регламентує усі дії, пов`язані з проведенням референдуму.