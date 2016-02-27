Порошенко визначив членів комісії, яка обере директора Держбюро розслідувань

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як зазначається у документі, визначення президентом здійснюється відповідно до частини третьої статті 11 Закону України "Про Державне бюро розслідувань".

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До складу комісії від президента увійшли: завідувач кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка, академік Національної академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Роман Майданик, професор кафедри теорії права та держави юридичного факультету Київського національного університету ім.Тараса Шевченка Віктор Самохвалов та партнер юридичної фірми "Саєнко Харенко" Тетяна Сліпачук. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як відомо, Державне бюро розслідувань — центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції. Закон України "Про Державне бюро розслідувань" був прийнятий Верховною Радою 12 листопада 2015 року та підписаний президентом 14 січня 2016 року.