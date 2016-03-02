Клімкін і Ягланд обговорили можливість міжнародного моніторингу за дотриманням прав людини в Криму

Як повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС, про це йшлося під час їхньої зустрічі в Женеві.

Також були обговорені можливі додаткові заходи для звільнення Надії Савченко, Олега Сенцова, Станіслава Клиха та інших політичних в’язнів, незаконно утримуваних Росією.

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Крім того, сторони відзначили важливість надання Радою Європи експертної допомоги у проведенні реформ в Україні, в першу чергу в реформуванні судової системи, йдеться в повідомленні.