Медведєву немає сенсу говорити з Бушем про Україну - експерт

Сьогодні в Японії починається щорічний саміт «Великої вісімки», в якому вперше візьме участь новий президент Росії Дмитро Медведєв. Напередодні помічник Медведєва Приходько повідомив, що російський президент збирається обговорити зі своїм американським колегою Джорджем Бушем питання можливого вступу України та Грузії до НАТО. За словами Приходька, Росія й надалі виступає проти членства цих країн в Альянсі й вважає його перетином «червоної лінії».

Ситуацію прокоментував «Німецькій хвилі» київський експерт, директор безпекових програм Групи стратегічних та безпекових студій Ярослав Матійчек. На його думку, спроба Медведєва переконати Буша не приймати Україну та Грузію до НАТО є ланкою кампанії, яку розгорнула Росії в Європі та Америці. Але Матійчек вважає що ця кампанія не призведе до зміни курсу адміністрацією Джорджа Буша. Експерт зазначив, що всередині США спалахнула дискусія про доцільність подальшого розширення НАТО на Схід та роль Америки в цьому процесі.

Обговорювати ці проблеми з Джорджем Бушем Дмитрові Медведєву, як вважає Матійчек, немає сенсу, оскільки невдовзі зовнішньополітичну стратегію Вашингтона буде визначати вже новий президент Сполучених Штатів. Що ж до прагнення України отримати в грудні запрошення приєднатися до Плану дій з набуття членства в НАТО (ПДЧ), то київський експерт налаштований скептично: «ПДЧ у грудні Україна навряд чи отримає. Буде дана оцінка, яка буде позитивною, але недостатньою для надання ПДЧ і це питання буде перенесено на ювілейний саміт НАТО наступного року».