"Сценарій вже відомий": Візовий режим України з ЄС буде скасований не пізніше початку 2017 року - посол Польщі

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в коментарі журналістам у Харкові висловив посол республіки Польща в Україні Генрік Літвін.

“Я переконаний, що в 2016 році ми почуємо остаточне позитивне рішення. А скільки відбуватиметься вхід рішення у життя вже практично, сказати важко. Але я маю надію, що в 2016 році ми почуємо рішення, і не пізніше, ніж від початку 2017 року будемо практично це реалізувати”, - сказав Літвін.

За його словами, зараз “сценарій вже відомий” і немає необхідності очікувати нових перешкод.

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“Ми в Польщі завжди підкреслюємо, що нам потрібно відкритий кордон і впровадити безвізовий режим з Україною. Ми знаємо дуже добре, що тут загроз ніяких нема, і це з користю для обох сторін — і для європейської, і для української”, - наголосив посол.

При цьому він зазначив, що скасування стосуватиметься тільки туристичних шенгенських віз.

“А всі інші візи, пов'язані з дозволом працювати, з культурним чи бізнесовим обміном, залишається”, - додав Літвін.

Посол зазначив, що у той же час режим отримання українцями національних польських віз вже лібералізований максимально.

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“Все, що стосується національних віз, то тут спрощено так, що важко знайти можливість далі щось спрощувати. Нагадаю, що ці візи безкоштовні”, - сказав посол.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією народного депутата Володимира Ар'єва, Нідерланди виступають за перенесення розгляду питання про безвізовий режим України з ЄС після квітневого референдуму.

У МЗС запевняють, що безвізовий режим з ЄС "не завалили і не злили".