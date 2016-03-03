Завтра Порошенко збере засідання БПП: обговорять долю коаліції та Кабміну - ЗМІ

Про це повідомило інформоване джерело у фракції БПП, передає Сегодня.ua.

За його словами, засідання планувалося на сьогодні, однак потім було вирішено перенести його на 18.00 4 березня.

Головне питання, яке планується розглянути, – існування коаліції і переформатування уряду.

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Як повідомляв УНІАН, 17 лютого фракція "Батьківщина" у зв'язку з провальним голосуванням за відставку уряду заявила про вихід з парламентської коаліції. 18 лютого про вихід з коаліції заявила фракція "Об'єднання "Самопоміч". Також зі складу коаліції вийшли четверо депутатів міжфракційного об'єднання "Народний контроль".

26 лютого керівник фракції "Блок Петра Порошенка" Юрій Луценко заявив, що наступного тижня керівники демократичних парламентських фракцій повинні розпочати переговори про створення нової коаліції у Верховній Раді під новий уряд.