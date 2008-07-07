Яценюк не хоче міняти шоу Савіка Шустера на шоу з ВР

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК виступає за продовження роботи парламенту у пленарному режимі за умови погодженого порядку денного.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на Погоджувальній раді лідерів фракцій та голів комітетів ВР.

Голова парламенту наголосив, що підтримує ідею, з якою виступили ряд керівників фракцій, щодо продовження роботи ВР наступного тижня у пленарному режимі, але лише за умови, коли буде «зрозумілий і погоджений порядок денний, щоб на телеканалі «Рада» не висіла технічна заставка, і щоб шоу Савіка ШУСТЕРА не було замінено нашим шоу».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, він підтримує ідею продовження пленарних засідань, але не у тому випадку, коли буде бажання «поговорити і розказати, як хто любить український народ». За його словами, це «трошки не той шлях».

На думку А.ЯЦЕНЮКА, законопроект про зміни до державного бюджету на 2008 рік має стати компромісним законопроектом, оскільки повинен враховувати «не тільки інтереси політичних сил того чи іншого табору, а й інтереси всього парламенту, всіх регіонів».

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що не тільки він як голова Верховної Ради, але й керівники фракцій мають бути зацікавлені у дієвій роботі парламенту. «Сьогодні чітко треба зрозуміти, що фактично класичної кількості голосів немає ні в кого, тому необхідно по кожному законопроекту шукати компроміс, і саме бюджет може бути компромісним законопроектом», - зазначив А.ЯЦЕНЮК.

Як відомо, згідно з календарним планом, цього тижня Верховна Рада працює у пленарному режимі, наступного – в округах, а потім завершується робота цієї сесії ВР.

Фракції Партії регіонів та Блоку Литвина заявляють про необхідність продовження роботи парламенту в пленарному режимі наступного тижня.

При цьому фракції КПУ і НУ-НС виступають за продовження сесії Верховної Ради в пленарному режимі лише у випадку, коли будуть визначені законопроекти, які можливо ухвалити.