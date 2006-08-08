НАК «Нафтогаз України» перейде під контроль донецьких

Новим главою «Нафтогаз України» стане «донецький» Володимир Шелудченко - креатура Партії регіонів.

Учора в розмові з кореспондентом газети «Дело» прем`єр-міністр Віктор Янукович підтвердив, що керівництво НАК буде змінено. «Це питання опрацьовується. Найближчими днями ми це питання вирішимо», - сказав прем`єр.

На посаду керівника паливно-енергетичного монополіста претендують четверо осіб. Серед основних претендентів - Володимир Шелудченко (до квітня минулого року - перший заступник голови правління НАК), Вадим Копилов (керував НАК з липня 2000 року до лютого 2002-го), Анатолій Рудник (займав до жовтня 2005-го посаду гендиректора дочірньої компанії «Укртрансгаз»), Ігор Воронін (заступник голови НАК, глава «Укргазенерго»), а також народний депутат Олександр Третьяков. Третьяков спростував інформацію про те, що з ним ведуть переговори про призначення. «Я депутат, і в НАК працювати не збираюся. За моєю інформацією, швидше за все, главою НАК стане Шелудченко», - сказав Третьяков.

За наявною інформацією, призначення Шелудченка лобіює віце-прем`єр Андрій Клюєв. Шелудченко народився в Макіївці і є членом Партії регіонів. У 1990-1991 році був першим заступником і головою Донецької облради і облвиконкому. З 1991-го по 1997 роки він мав посаду голови правління «Донецькооблгазу», звідки перейшов до НАК «Нафтогаз». На думку прес-секретаря Юрія Бойка Костянтина Бородіна, кандидатура Шелудченко вірогідніша: «Копилов не працював в галузі з 2002 року, Рудник має досвід тільки в одному сегменті - транспортуванні газу, а Шелудченко в ранзі першого заступника НАК займався всією галуззю і добре знайомий з її роботою».

Задумане призначення нового топ-НАК не відбудеться гладко. Річ у тому, що відучора нинішній глава «Нафтогазу» Олександр Болкісєв перебуває у відпустці. Це означає, що за законодавством він поки що взагалі не зможе бути звільнений.

Зміна керівника НАК - тільки перша ластівка. «Зміни будуть в «Енергоатомі», - каже депутат фракції Партії регіонів Дмитро Святаш. Костянтин Бородін також стверджує, що уряд спробує відновити кадровий склад таких «доньок» НАК, як «Газ України» і «Газ-тепло». «Це в стилі Бойка. Він призначить своїх людей, і діятиме рішуче, жорстко і цілеспрямовано», - сказав заступник голови комітету Верховної Ради з питань ПЕК Михайло Волинець.

Цілком імовірно, що умовою призначення міністром енергетики «недонецького» Юрія Бойка стало призначення в НАК «донецького» топ-менеджменту, який контролюватиме грошові потоки державного монополіста. «Я допускаю, що тепер донецькі можуть взагалі потіснити «Росукренерго» з нафтогазового ринку, і Дмитру Фірташу без підтримки Кремля тут не встояти», - коментує підготовлюване призначення один з високопоставлених чиновників на вул. Грушевського.

"Обком"