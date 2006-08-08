Мороз при свідках пообіцяв Севастополю світле майбутнє

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ підтримує ініціативу Партії регіонів створити у Севастополі територію пріоритетного розвитку або вільну економічну зону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у Севастополі народний депутат України (член фракції Партії регіонів) Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО.

За його словами, у неділю О.МОРОЗ прибув на відпочинок до Криму, і "в присутності свідків він офіційно заявив, що зробить все, щоб закон про місто Севастополь був прийнятий буквально протягом ближчих 6-10 місяців".

Спікер "підкреслив, що вітає ті ініціативи, які внесла Партія регіонів, Микола АЗАРОВ відносно того, щоб територія Севастополя без вилучень, саме вся територія міста, більше 83 тисяч гектарів, була територією пріоритетного розвитку або вільною економічною зоною", - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

За словами народного депутата, при цьому О.МОРОЗ запропонував: "Ви давайте свої пропозиції, чому ви тільки заявляєте, що бажаєте, нехай міська державна адміністрація вносить якісь пропозиції, пакети документів, а я особисто зроблю все від мене залежне, щоб закон про Севастополь був, і вітаю, щоб на території міста була зона пріоритетного розвитку".