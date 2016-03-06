Окупанти обманом збирали у кримських татарок підписи під "резолюцією" проти співвітчизників - член Меджлісу

Про це повідомив член Меджлісу, координатор комітету із захисту прав кримськотатарського народу Ескендер Барієв на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, захід відбувся в кримськотатарському театрі, проте далеко не всі його учасники погодилися з резолюцією форуму.

«Багато жінок, які прийшли подивитися виставу рідною мовою, були здивовані фактом проведення реєстрації та видачі незрозумілого документа під назвою «Резолюція форуму кримськотатарських матерів». З бесіди з багатьма жінками, деякі були обурені цими обставинами, в тому числі і змістом незрозумілого документа і залишили цей захід», - написав Барієв.

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Зокрема, він констатує, що в документі від імені учасників форуму організатори закликають ООН «припинити діяльність народних депутатів України Джемілєва, Чубарова та організатора енергоблокади Іслямова, спрямовану на дискредитацію кримськотатарського народу, а також заборонити їм формувати незаконні збройні загони, які створюються за національним і релігійним принципом».

Барієв зазначив, що подібна форма обману вже знайома в історії кримськотатарського народу.

«Кримськотатарському національному рухові відомі подібні інсинуації, які проводилися спецслужбами СРСР. З цього випадку видно, що «сексоти» під виглядом реєстрації обманним шляхом у кримськотатарських жінок збирали підписи під документ, отриманий пізніше, проти своїх співвітчизників», - наголосив координатор комітету із захисту прав кримськотатарського народу.