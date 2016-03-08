У Лондоні українці пікетують посольство Росії

Біля посольства Росії в західному Лондоні проходить акція протесту проти ув'язнення Надії Савченко в межах глобальної ініціативи #FreeSavchenko, повідомляє Бі-Бі-Сі.

"Активісти лондонського Євромайдану, за словами кореспондента ВВС Україна, скандують англійською гасла "Свободу Савченко!", "Крим- це Україна!", а також час від часу заводять відому пісню про Путіна", - говориться в повідомленні.

Зазначається, що серед учасників акції - родини з малими дітьми, а також - будівельники, які прийшли під посольство простісінько з будівництва.

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Українські активісти планують такі самі акції біля британського парламенту у вівторок і в середу.

Сьогодні Європейський союз у заяві висловив глибоку тривогу станом здоров'я Надії Савченко і закликав Росії негайно звільнити українську льотчицю.