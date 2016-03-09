"Самопоміч" поки не вирішила, чи підтримувати кандидатуру Яресько на посаду прем’єра – Сироїд

Про таке в ефірі "5 каналу" заявила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд.

"Беззаперечно, пані Яресько має переваги – вона є людиною, яка не має жодних зв’язків з олігархатом нинішнім і немає зобов’язань в цьому контексті. З іншого боку в пані Наталі є і певні риси, які якщо вона буде призначена на посаду прем’єр-міністра, її доведеться з цим речами працювати – це взаємодія з парламентом", – зазначила Сироїд.

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"У четвер відбудеться засідання фракції і відбудеться попереднє обговорення. Я точно можу сказати ті застереження які будуть. Вони стосуватимуться спроможності пані Яресько працювати з парламентом. Нажаль, були серйозні застереження саме до її методів взаємодії і з комітетом, і з депутатськими фракціями", – наголосила вона.