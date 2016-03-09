Порошенко закликав турецький парламент визнати депортацію кримських татар геноцидом

Про це повідомив у Twitter його прес-секретар Святослав Цеголко.

"Президент закликав турецький парламент визнати депортацію кримських татар у 1944 році геноцидом", - написав він

"Україна і Туреччина активізують зусилля із захисту кримських татар в окупованому Росією Криму", - зазначив також Цеголко.

Як повідомляв УНІАН, Порошенко розпочав дводенний офіційний візит до Турецької Республіки.

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Глава держави разом з дружиною зустрівся з представниками української та кримськотатарської громад, які мешкають в Туреччині.

Сьогодні Порошенко проведе зустріч з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом у вузькому колі та візьме участь у п’ятому засіданні Стратегічної ради високого рівня під співголовуванням президентів України і Туреччини. За результатами засідання планується підписання двосторонніх документів. Після зустрічі запланована спільна прес-конференція.

У четвер, 10 березня, Порошенко зустрінеться з представниками провідних турецьких ділових кіл та дасть інтерв’ю турецькому телеканалу TRТ.

Також глава держави разом з дружиною проведе зустріч із Вселенським патріархом Варфоломієм І.

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