У "Народному фронті" заявили, що Яценюк не бачить необхідності йти у відставку

Прем’єр-міністр Арсеній Яценюк на сьогодні не бачить необхідності йти у відставку.

Про таке в ефірі «5 каналу» заявив народний депутат від «Народного фронту» Остап Семирак посилаючись на недільне звернення чинного голови уряду.

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«Юридичних підстав парламент сьогодні не має для того, щоб голосувати за відставку уряду. На минулому сесійному тижні парламент використав цю свою єдину кулю і показав, що в парламенті немає більшості, яка хоче змінити уряд», - зазначив Семирак.

«Єдиний, хто може сьогодні ініціювати відставку уряду, - це сам прем'єр-міністр, який подасть заяву, але розуміючи останнє звернення прем'єр-міністра, яке було оприлюднено вчора, я розумію, що він готовий прийняти будь-яке рішення парламенту, але сам він не бачить необхідності подавати у відставку і готовий далі працювати», - наголосив він.