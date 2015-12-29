Яценюк розповів про досягнення та попросив пояснити, через що йому йти у відставку

Прем'єр Арсеній Яценюк вважає, що він успішно виконує коаліційну угоду та свої зобов'язання, і не розуміє, через що йому йти у відставку.

Про це він заявив на підсумковій прес-конференції, відповідаючи на запитання "Української правди".

За його словами, "останні 22 місяці вся атака здійснюється на виконавчу гілку влади і персонально на прем'єра".

"Це нормально. Це називається політика і політична боротьба", - заявив Яценюк.

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"Я от думаю, відставка за те, що ми більше не залежимо від Росії по газу? За те, що ми списали 15 мільярдів боргів? Чи за те, що ми наповнили бюджет на 40%? Чи за те, що ми ввели санкції проти Росії? Чи за те, що ми збільшили фінансування армії до 113 мільярдів? Чи за те, що ми дали 5,2 мільйона субсидію?", - додав Яценюк.

Він заявив, що якщо коаліція вважає, що він не виконує коаліційну угоду, то він може піти у відставку.

"Ми підписали коаліційну угоду, я її виконую. Якщо коаліція вирішує, що цей прем'єр не відповідає вимогам, кі ставила коаліція – до залу, голосування, нова коаліція, новий уряд! Я з честю і гідністю передам управління виконавчою владою новому уряду. Але свою роботу я дороблю", - заявив Яценюк.

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"Ми ж сформували коаліцію на базі 5 фракцій. Якщо приймається рішення про відставку Кабміну, то це означає невиконання коаліційної угоди. Якщо невиконання коаліційної угоди, то це означає, що той, хто взяв на себе відповідальність за відставку уряду, формує нову коаліцію, призначає новий уряд. Або ми всій йдемо на дострокові вибори", - заявив прем'єр.

На уточнююче запитання, чи піде "Народний фронт" на дострокові вибори, Яценюк відповів: "А як же".