Єльченко сподівається на наступний крок після рішення РФ вивести свої війська із Сирії: їхнє виведення з України

Про це він заявив сьогодні у своєму Twitter.

"Після рішення РФ вивести свої війська із Сирії сподіваюся, що наступним кроком стане їхнє виведення з України", - написав він.

Як повідомляв УНІАН, 14 березня Путін наказав почати виведення основних сил РФ із Сирії з 15 березня.

Читайте такожУ ЄС відреагували на початок виведення путінських військ із Сирії (відео)

15 березня в Міноборони РФ повідомили, що технічний персонал авіабази почав підготовку літаків для здійснення далекого перельоту на аеродроми базування в Російській Федерації. Особовий склад виконує навантаження устаткування, матеріально-технічних засобів і майна на літаки військово-транспортної авіації.