Єльченко сподівається на наступний крок після рішення РФ вивести свої війська із Сирії: їхнє виведення з України
16:40, 15 березня 2016Політика
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Представник України при Організації Об'єднаних Націй Володимир Єльченко сподівається, що наступним кроком після рішення РФ вивести свої війська із Сирії стане їхнє виведення з України.
Єльченко сподівається, що РФ виведе свої війська з України / Фото УНІАН
Про це він заявив сьогодні у своєму Twitter.
"Після рішення РФ вивести свої війська із Сирії сподіваюся, що наступним кроком стане їхнє виведення з України", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, 14 березня Путін наказав почати виведення основних сил РФ із Сирії з 15 березня.
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15 березня в Міноборони РФ повідомили, що технічний персонал авіабази почав підготовку літаків для здійснення далекого перельоту на аеродроми базування в Російській Федерації. Особовий склад виконує навантаження устаткування, матеріально-технічних засобів і майна на літаки військово-транспортної авіації.
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