ВР планує дозволити засудженим користуватися інтернетом та отримувати пенсії

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 238 із 344 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом пропонується внести зміни до Кримінально-виконавчого (КВК), Кримінального кодексів та законів «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».

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Зокрема, пропонується зміни у частині прав засуджених на користування Інтернетом.

Крім того, проектом закону пропонується врегулювати питання пенсійного забезпечення засуджених до позбавлення волі, які фактично, за чинними нормами КВК, не можуть скористатися правом на пенсійне забезпечення.

Також проектом закону пропонується розширити права засуджених до позбавлення волі, а саме: витрачати для придбання продуктів харчування, одягу, взуття, білизни та предметів першої потреби гроші, зароблені у виправній колонії, одержані за переказами, за рахунок пенсій та іншого доходу, без обмеження їх кількості.

Крім того, передбачається забезпечити право засуджених до довічного позбавлення волі на тривалі побачення. При цьому зазначається, що такі побачення засудженим до довічного позбавлення волі надаються у межах пропускної спроможності установ виконання покарань, але не більше ніж один раз на три місяці.

У пояснювальній записці до законопроекту вказано, що «положення КВК доцільно доповнити прямими нормами щодо відшкодування вартості харчування, одягу, взуття та білизни засудженими до позбавлення волі».

Крім того, проектом закону пропонується врегулювати питання умовно-дострокового звільнення засуджених від відбування покарання або заміни невідбутої частини покарання більш м'яким шляхом вирішення даного питання виключно судом.

Також проектом пропонується врегулювати питання щодо переведення засуджених до обмеження волі для подальшого відбування покарання з одного виправного центру до іншого, яке на законодавчому рівні не було урегульоване взагалі.

Проектом закону передбачено внести зміни до статей 389, 390 Кримінального кодексу України, які вирішать існуючі проблеми у судовій практиці з розгляду питань про ухилення від відбування покарання, не пов'язаного з позбавленням волі.