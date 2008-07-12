Україну до інфляції підштовхує чинне законодавство?

Зміни до держбюджету на 2008 рік, запропоновані Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, призведуть до руйнування виконавчої влади, вважає директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій, доктор економічних наук Ігор БУРАКОВСЬКИЙ.

«Альтернативна бюджетна пропозиція в наших умовах — це крок на шляху до руйнування виконавчої влади. Такий крок знімає будь-яку відповідальність з уряду за якість і ефективність економічної політики», - сказав експерт у коментарі тижневику «Дзеркало тижня».

Крім того, на думку І.БУРАКОВСЬКОГО, з макроекономічного погляду зміни до бюджету-2008 вносити не варто.

«На наших очах розгортається традиційний конфлікт між економічною логікою і політичною доцільністю. Економічна логіка вимагає проведення в країні жорсткої обмежувальної фіскальної політики: необхідний реально нульовий дефіцит бюджету і там, де це можливо, урізування реальних витрат держави», - наголосив експерт.

Проте, визнав він, сьогодні ця економічна логіка не може бути сприйнята політиками.

«Крім того, вона суперечить нашим добрим законам. На жаль, чинне законодавство підштовхує нас до інфляції», — констатував І.БУРАКОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Президент В.ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік. «Необхідність цих змін була зрозуміла ще під час ухвалення Закону України «Про Державний бюджет на 2008 рік і внесення змін до деяких законодавчих актів України». Глава держави підписав цей закон, виходячи з необхідності введення в дію нових соціальних стандартів життя громадян. Водночас, законом уряду було дано доручення розробити і внести на розгляд Верховної Ради зміни до бюджету до 1 березня 2008 року. Ця норма закону урядом була проігнорована», йдеться в повідомленні прес-служби глави держави.

На думку Президента, положення урядового законопроекту про внесення змін до бюджету несуть у собі низку ризиків. Зокрема, цей законопроект передбачає занижені доходи бюджету в результаті заниження макроекономічних показників, які застосовувались для розрахунку показників бюджету. Так, урядом закладається прогноз інфляції на рік на рівні 15,9%, тоді як уже за 6 місяців цей показник досяг 15,5%.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вважає, що урядовим законопроектом не передбачені в необхідному обсягу витрати, важливість і невідкладність яких підтверджена відповідними рішеннями РНБО, указами Президента, зокрема, на проведення експерименту з будівництва доступного житла, наповнення Аграрного фонду в обсягах, які дають йому змогу виконувати свої функції з ринкового регулювання цін на зерно, збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України», відновлення інформаційної безпеки держави, підвищення боєздатності армії, якості освіти тощо.

«Законопроект, внесений Президентом України, позбавлений цих вад, водночас він переорієнтовує зміни до бюджету в інвестиційний бік. Окрім бюджетного кредитування НАК «Нафтогаз України» на закачування природного газу до сховищ, яке необхідне напередодні очікуваного підвищення цін на газ, він передбачає необхідні витрати на добудову Дністровської ГАЕС, будівництво доступного житла, поліпшення боєздатності армії, підвищення якості освіти, виготовлення і трансляцію телерадіопрограм на державні потреби, збереження природного і заповідного фонду”, наголошується в повідомленні прес-служби.

На думку Президента, внесений ним законопроект є оптимальним для підтримки постійних темпів розвитку країни, приборкання інфляції, вирішення найважливіших державних проблем.

11 липня Верховна Рада відмовилась прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету на 2008 рік, запропонований Кабінетом Міністрів, так і президентський законопроект і направила обидва на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.