Тимошенко звинуватила Ющенка у провалі її бюджету

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО, внісши на розгляд до парламенту альтернативний законопроект про зміни до держбюджету, запустив технологію зриву бюджетного процесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.Тімошенко заявила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Ми місяць ходили по коридорах президентської адміністрації і намагалися погоджувати кожну цифру бюджету, але часу для цього, на жаль, у Президента не знайшлося. І те, що за годину до завершення засідання Бюджетного комітету і за добу до завершення роботи сесії Верховної Ради направили альтернативний законопроект Президента – це практично була технологія зриву бюджетного процесу. І більше нічого. І це вдалося зробити», - сказала Ю.Тімошенко.

Прем`єр нагадала, що відповідно до національного законодавства, рішення Конституційного Суду і Конституції, розробка і напрям до парламенту законопроекту про державний бюджет є винятковим повноваженням Кабінету міністрів. «По бюджету є окремі закони, Бюджетний кодекс, відповідно до якого це виняткове право уряду. Рішення Конституційного Суду говорить, що, зокрема, проект закону про державний бюджет на кожен подальший рік розробляє і подає у Верховну Раду тільки Кабінет міністрів України. Зміни до бюджету і бюджет – це абсолютно одна і та ж процедура», - підкреслила Ю.Тімошенко.

На її думку, альтернативний президентський законопроект став приводом для того, щоб партія «Єдиний Центр», представлена в парламентській фракції «Наша Україна – Народна самооборона», не проголосувала за бюджет. «У мене немає претензій до опозиції – опозиція вільна від відповідальності, вона може займатися будь-яким політиканством, вона може не давати гроша людям, але Президент країни, також як і уряд, несе відповідальність за кожен день життя кожної людини», - пояснив розділ уряду.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня Презідент В.Ющенко вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про внесення змін до держбюджету на 2008 рік.

На думку Президента, положення урядового законопроекту про внесення змін до бюджету несуть в собі ряд ризиків. Зокрема, цей законопроект передбачає занижені доходи бюджету в результаті заниження макроекономічних показників, які застосовувалися для розрахунку показників бюджету. Так, урядом закладається прогноз інфляції на рік на рівні 15,9%, тоді як вже за 6 місяців цей показник досяг 15,5%.

Крім того, В.Ющенко вважає, що урядовим законопроектом не передбачені в необхідному об`ємі витрати, важливість і невідкладність яких підтверджена відповідними рішеннями СНБО, указами Президента, зокрема, на проведення експерименту по будівництву доступного житла, наповнення Аграрного фонду в об`ємах, що дозволяють йому виконувати свої функції по ринковому регулюванню цін на зерно, збалансувало фінансових потоків НАК «Нафтогаз України», відновлення інформаційної безпеки держави, підвищення боєздатності армії, якості освіти і тому подібне.

«Законопроект, внесений Президентом України, позбавлений цих недоліків, в той же час він переорієнтовує зміни до бюджету в інвестиційну сторону. Окрім бюджетного кредитування НАК «Нафтогаз України» на закачування природного газу в сховища, яке необхідне напередодні очікуваного підвищення цін на газ, він передбачає необхідні витрати на добудову Дністровської ГАЕС, будівництво доступного житла, поліпшення боєздатності армії, підвищення якості освіти, виготовлення і трансляцію телерадіопрограм на державні потреби, збереження природного і заповідного фонду”, наголошується в повідомленні прес-служби.

На думку Президента, внесений ним законопроект є оптимальним для підтримки постійних темпів розвитку країни, приборкання інфляції, вирішення найважливіших державних проблем.

11 липня Верховна Рада відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету на 2008 рік, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законропроект і направила про документа на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.