Суд дозволив затримання та арешт начальника Генштабу РФ через збройну агресію проти України - Матіос

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник генерального прокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, у зв’язку з агресією Росії проти України повідомлено про підозру 19 громадянам РФ, 14 з яких – це військові ЗС РФ, які перебували і допитані на території України. Оголошено в розшук 11 військових.

"Судом надано дозвіл на затримання та доставку до суду для арешту ряду військових начальників генштабу ЗС РФ. Це начальник Генштабу Герасимов, а також інші військові посадові особи", - заявив головний військовий прокурор.

Читайте такожУ Європарламенті вважають, що Мінські домовленості змогли стримати агресію Росії

Також Матіос додав, що зараз в українських судах у зв’язку з агресією Росії перебувають два актуальних кримінальних провадження – проти російських російських спецпризначенців капітана Євгена Єрофєєва та сержанта Олександра Александрова, а також проти громадянина РФ Гаджиєва.

"На даний момент набрали законної сили та вступили в дію 4 вироки українських судів, за якими 5 осіб визнано винними у веденні агресивної війни проти України. Серед цих осіб два громадянина РФ – Горбунов і Доронін, один військовий ЗС РФ – Старков, яких засуджено до відбування покарання у вигляді позбавлення волі від 11 до 14 років відповідно", - повідомив Матіос.

Читайте такожЄС збереже санкції проти РФ до повного виконання нею Мінських домовленостей - Меркель та Олланд

Як повідомляв УНІАН, торік у ГПУ заявили, що начальнику Генштабу збройних сил РФ Герасимову та ще 10 російським військовим повідомлено про підозру та оголошено в міждержавний розшук у зв’язку з подіями під Іловайськом на Донеччині у серпні 2014 року.

Вони підозрюються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (ведення агресивної війни проти України).