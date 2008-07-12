Тимошенко: уряд відмовився від зовнішніх запозичень

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що уряд припинив процеси зовнішнього запозичення фінансових коштів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні на прес-конференції в Кабінеті Міністрів України.

«Уряд відмовився від зовнішніх запозичень, і зараз практично припинено процеси запозичення грошей. Дефіцит бюджету сьогодні практично відсутній, ми працюємо з профіцитом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, уряд спрямовує свої зусилля на скорочення обсягу державного боргу щодо ВВП. «Ми працюємо так, що державний борг щодо ВВП знижується. Це справді буде таким чином», - наголосила прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, за даними Мінекономіки, державний бюджет України в травні був зведений з профіцитом 5,1 млрд. грн., а за підсумками січня-травня профіцит досяг 6,1 млрд. грн.

Фінансування дефіциту держбюджету в січні-травні відбувалося за рахунок надходжень від проведення запозичень на внутрішньому ринку в обсягу 0,38 млрд. грн., на зовнішньому (із спецфонду держбюджету) - 1,67 млрд. грн., від приватизації - 0,28 млрд. грн. В рахунок погашення внутрішнього держборгу було виплачено 0,75 млрд. грн., зовнішнього - 1,23 млрд. грн.