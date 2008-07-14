У Швейцарії засвідчили, що стан здоров'я Ющенка відповідає віковим нормам

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пройшов медичне обстеження у Швейцарії та відбув до державної резиденції «Синьогора», що на Івано-Франківщині.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

За даними прес-служби, планове медичне обстеження та контроль за реалізацією лікувальної програми з виведення діоксину з організму відбувалося у Клініці дерматології університетського шпиталю Женеви.

Як засвідчили медики, стан здоров`я В.ЮЩЕНКА відповідає усім без винятку віковим нормам, підкреслили у прес-службі.

У державній резиденції «Синьогора» Президент проведе три дні відпустки, а 17-18 липня відбудуться робочі поїздки глави держави Закарпатською та Івано-Франківською областями.

Зокрема, 17 липня на Закарпатті В.ЮЩЕНКО візьме участь у церемонії вручення державних нагород матерям-героїням та ключів від будинків, придбаних для багатодітних родин (с. Широке Виноградівського району), а також у відкритті дитячого будинку сімейного типу (м. Виноградів).