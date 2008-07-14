Балога побачив, як працює інстинкт самозбереження у Тимошенко

Глава Секретаріату Президента України Віктор БАЛОГА вважає, що провальне голосування парламенту за зміни до Державного бюджету на 2008 рік стало наслідком незацікавленості уряду у прийнятті скорегованого фінансового документа країни.

Про це йдеться у коментарі В.БАЛОГИ щодо результатів розгляду Верховною Радою бюджетного питання, переданому УНІАН прес-службою Президента України.

За його словами, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО зараз шукає всілякі виправдання тому, що Кабінет Міністрів не спромігся забезпечити схвалення ВР змін до Держбюджету. Однак, наголошує він, ризик зриву прийняття оновленого кошторису був закладений вже в тому, як уряд організував і проводив бюджетний процес. Зокрема, нагадує В.БАЛОГА, зміни до цьогорічного бюджету мали бути схвалені Верховною Радою ще в березні. Проте, за його словами, Кабмін Ю.ТИМОШЕНКО займався іншими питаннями, серед яких перекроювання газового ринку, атаки на керівництво Фонду держмайна, спроби експрес-приватизації Одеського припортового заводу, розірвання контрактів із західними інвесторами. «Звісно, така всепоглинаюча активність забрала в Кабміну і час, і сили для ретельного опрацювання пропозицій зі змін до Держбюджету. Це питання випало з переліку урядових пріоритетів, хоча схвалення нових бюджетних параметрів до кінця березня є вимогою закону, яка не може бути проігнорована за визначенням. Тому не дивно, що за тиждень до закінчення сесії Верховної Ради уряд заходився похапцем, гарячково готувати нові зміни до бюджету. Як це робилося - бачила вся країна, достатньо згадати, як Кабмін спільно з Національним банком рахували прогнозні показники інфляції та плуталися в узгоджених цифрах», – зазначає глава Секретаріату Президента.

Він підкреслює, що такі нашвидку підготовлені пропозиції до бюджету не врахували багато надзвичайно важливих факторів як щодо дохідної, так і видаткової частин. Тому Президент України Віктор ЮЩЕНКО згідно з Конституцією вніс на розгляд парламенту свій варіант змін до головного фінансового документа держави. Проект змін до бюджету, внесений Президентом, стосувався, зокрема, асигнувань на програми, рішення щодо яких ухвалені Радою національної безпеки і оборони. Серед них - експеримент із побудови доступного житла, збалансування фінансових потоків НАК «Нафтогаз України», підвищення боєздатності армії та втілення військової реформи.

Разом з тим, на думку керівника Секретаріату Президента, з огляду на ймовірне прийняття ВР резолюції недовіри Кабінету Міністрів бюджет остаточно втратив актуальність для уряду. За його словами, уся енергія уряду переговорів із парламентом була спрямована на самозахист. Ініціатива Президента про продовження сесії парламенту для прийняття змін до Держбюджету не була підтримана коаліцією, Кабмін також не наполіг на цьому, зауважує В.БАЛОГА.

«У тому, що так сталося, парламентській більшості та її урядові нікого звинувачувати, окрім самих себе. Маємо чергову наочну ілюстрацію того, як політиканство і популізм обертаються проти економіки та суспільних інтересів. Для уряду інстинкт самозбереження виявився сильнішим за відповідальність перед країною», – резюмує він.

Водночас Глава Секретаріату наголосив на необхідності фінансування Кабінетом Міністрів важливих соціальних програм, які передбачені чинним бюджетом. Також він звертає увагу, що уряд має невідкладно розпочати роботу з підготовки проекту Державного бюджету на наступний рік, щоб “не повторити бюджетну вакханалію”. «Кабміну варто критично оцінити рівень організації своєї роботи. Звісно, її вади можна якийсь час гримувати заявами на зразок «нам заважають», але цей камуфляж вже заяложений і тому не здатний приховати справжні причини урядових прорахунків. Лише системна робота, а не словесні маніпуляції, дасть позитивний результат», – сказав В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.

Між тим голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи другу сесію ВР, сказав, що в разі виникнення у депутатів бажання ухвалити зміни до державного бюджету можна буде скликати позачергову сесію.