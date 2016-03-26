Єдиного затриманого у справі незаконної передачі зброї "тітушкам" можуть відпустити з-під варти
26 березня єдиний день, коли суддя може розглянути цю справу і продовжити утримання під вартою Заворотного.
В ніч на 27 березня з-під варти можуть звільнити Р.Заворотного, який є єдиним затриманим підозрюваним у справі незаконної передачі зброї МВС міліціонерам і "тітушкам" для силового розгону Майдану.
Про це повідомляє організація "Євромайдан ЅОЅ" на своїй сторінці в Facebook.
У повідомленні наголошується, що Апеляційний суд Києва навмисно затягував справу і майже три місяці визначав її підсудність.
"І нарешті, коли справа таки передали на розгляд Святошинського суду залишився один день до закінчення утримання під вартою тітушки Р. Заворотного", - йдеться в заяві.
Як зазначають активісти, 26 березня єдиний день, коли суддя Святошинського суду В.Жмуть може розглянути цю справу і продовжити утримання під вартою Заворотного.
"Але суддя В.Жмуть відмовилася розглядати цю справу в суботу. Хоча сам факт того, що до закінчення строку тримання під вартою залишився один день повинен бути прямою підставою для швидкого призначення судового засідання і забезпечення явки всіх учасників процесу", - наголошується в повідомленні.
"У суботу ми дізнаємося, чи дасть призначена по цій справі суддя В.Жмуть і голова Святошинського суду А.Домарацька можливість втекти єдиному затриманому в одній з ключових справ Майдану", - додали в організації.
Активісти зазначають, що ця справа є "надзвичайно важливою".
"Це саме та справа, за якою проходять співробітники МВС, які на виконання злочинних наказів екс-міністра Захарченка видали міліціонерам і титушкам більше 1500 одиниць автоматів АК74У і майже 800 тис. патронів до них", - йдеться в повідомленні.
Організація зазначає, що епізод про незаконну видачу зброї сам по собі є ключовим для доказу переслідувань учасників Євромайдану режимом Януковича, "адже яскраво демонструє зв'язки між міліцією та кримінальними угрупованнями для придушення протесту".
Єдиний підозрюваний у справі видачі зброї зі складів МВС для розгону Майдану завтра може втектиУ ніч на 27 березня ймо...Опубліковано Євромайдан SOS 25 березень 2016 р.