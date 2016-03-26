Єдиного затриманого у справі незаконної передачі зброї "тітушкам" можуть відпустити з-під варти

В ніч на 27 березня з-під варти можуть звільнити Р.Заворотного, який є єдиним затриманим підозрюваним у справі незаконної передачі зброї МВС міліціонерам і "тітушкам" для силового розгону Майдану.

Про це повідомляє організація "Євромайдан ЅОЅ" на своїй сторінці в Facebook.

У повідомленні наголошується, що Апеляційний суд Києва навмисно затягував справу і майже три місяці визначав її підсудність.

"І нарешті, коли справа таки передали на розгляд Святошинського суду залишився один день до закінчення утримання під вартою тітушки Р. Заворотного", - йдеться в заяві.

Як зазначають активісти, 26 березня єдиний день, коли суддя Святошинського суду В.Жмуть може розглянути цю справу і продовжити утримання під вартою Заворотного.

"Але суддя В.Жмуть відмовилася розглядати цю справу в суботу. Хоча сам факт того, що до закінчення строку тримання під вартою залишився один день повинен бути прямою підставою для швидкого призначення судового засідання і забезпечення явки всіх учасників процесу", - наголошується в повідомленні.

"У суботу ми дізнаємося, чи дасть призначена по цій справі суддя В.Жмуть і голова Святошинського суду А.Домарацька можливість втекти єдиному затриманому в одній з ключових справ Майдану", - додали в організації.

Активісти зазначають, що ця справа є "надзвичайно важливою".

"Це саме та справа, за якою проходять співробітники МВС, які на виконання злочинних наказів екс-міністра Захарченка видали міліціонерам і титушкам більше 1500 одиниць автоматів АК74У і майже 800 тис. патронів до них", - йдеться в повідомленні.

Організація зазначає, що епізод про незаконну видачу зброї сам по собі є ключовим для доказу переслідувань учасників Євромайдану режимом Януковича, "адже яскраво демонструє зв'язки між міліцією та кримінальними угрупованнями для придушення протесту".