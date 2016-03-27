"Колективний донос": Сакварелідзе прокоментував лист нардепів від Одеської області з вимогою звільнити його

Про це Давид Сакварелідзе написав на своїй сторінці в Facebook.

"Колективний донос №2. Всі передові люди (Голубов, Дейдей, Ківалов, Урбанський, Пресман, Гуляєв, Унгурян, Барвіненко) об'єдналися - тут можна побачити і апологетів "русского мира", і хакерів, і одеських бізнес-"королів", і, звичайно ж, відомих контрабандистів", - зазначив він.

Сакварелідзе зазначив, що депутати "нарешті публічно показали своє справжнє обличчя і єдність".

"Тепер всім абсолютно очевидно, хто є хто - хто бореться за правду і нову сильну та успішну Україну, а хто всіма силами цього протистоїть", - заявив він.

Читайте такожПід ГПУ вимагають відставки Шокіна через "чистки" серед слідчих у справі "діамантових прокурорів" (фото)

Як повідомляв УНІАН, народні депутати, обрані від Одеської області, підтримали звернення керівників регіональних прокуратур України, в якому вимагають звільнення Давида Сакварелідзе з займаної посади та з органів прокуратури взагалі.

Раніше керівники регіональних прокуратур направили звернення до Шокіна, в якому висловлює «стурбованість ситуацією щодо спроб дискредитувати органи прокуратури» з боку Сакварелідзе і вимагають його звільнення.

Читайте такожУ Шокіна назвали піар-кампанією заяви Сакварелідзе про обшуки слідчих у справі "діамантових прокурорів"

Прокурори заявляють, що Сакварелідзе своїми закликами порушує вимоги кількох статей Конституції, що є несумісним з перебуванням його на посаді заступника генпрокурора України та в органах прокуратури.