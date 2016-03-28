Політологи назвали головну інтригу квітня в українському політикумі

Про це під час прес-конференції в УНІАН на тему: “Індекс модельованої політичної активності - квітень 2016: ТОП-20 України” заявили директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала та його заступник Олексій Голобуцький.

Як зазначається у презентованому Індексі модельованої політичної активності, кадрові зміни у квітні можуть торкнутися не лише Кабінету міністрів, але і Верховної Ради та Адміністрації президента, адже переміщення окремих осіб в різних напрямках оголятимуть посади та вимагатимуть нових кадрових призначень, що, в свою чергу, буде зумовлювати політичну активність.

Голобуцький наголосив, що, зокрема, нерозв'язаним залишається питання і щодо Арсенія Яценюка.

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“90%, що ситуація з Гройсманом вже вирішилась і це буде впливати на діяльність всього уряду і парламенту на наступний місяць - його призначення прем'єр-міністром. Але вірогідність того, що цього не станеться і криза посилюватиметься, є. Яценюк може зробити “кидок політичний”. Це логічно буде”, - зазначив Голобуцький.

Крім того, в Індексі йдеться про можливі перестановки в Генпрокуратурі, які «відбудуться з тієї ознаки, що в березні ми мали можливість спостерігати війну між командами Віктора Шокіна та “молодих реформаторів»: пішов Владислав Касько, активізувалась кампанія з підтримки Сергія Горбатюка на посаду генпрокурора, відбувся масований наступ на команду Давида Сакварелідзе».

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Крім того, як зазначається, актуальними залишаються процеси з антикорупційних справ, зокрема, справа “діамантових прокурорів”.

«Тому з великою ймовірністю Генпрокуратуру буде лихоманити і ми станемо свідками чергових викриттів та спростувань, котрі прямо впливатимуть на політичні процеси та розстановку сил», - йдеться в Індексі модельованої політичної активності - квітень 2016.