Порошенко заявляє про готовність до виборів на окупованому Донбасі після взяття кордону міжнародними силами
Президент Петро Порошенко заявляє про готовність провести вибори на тимчасово окупованому Донбасі за присутності міжнародного безпекового компоненту.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час виступу в Краматорську.
«Ми готові провести чесні вибори, ми готові співпрацювати з тим вибором Донбасу, який буде обраний українським Донбасом», - заявив Порошенко.
«Ми готові, щоб міжнародний безпековий компонент забезпечив безпекову складову, забезпечив надійне перекриття кордону і передачу його під контроль українських прикордонників, і ми готові відновлювати український суверенітет на окупованому Донбасі, і це те, чого більше всього прагне український народ, це те, чого більше всього прагне українська влада, це те, чого більше всього прагне Донбас, - миру», - додав президент.
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