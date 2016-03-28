Порошенко заявляє про готовність до виборів на окупованому Донбасі після взяття кордону міжнародними силами

15:47, 28 березня 2016
Політика
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Президент Петро Порошенко заявляє про готовність провести вибори на тимчасово окупованому Донбасі за присутності міжнародного безпекового компоненту.

порошенко / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні під час виступу в Краматорську.

«Ми готові провести чесні вибори, ми готові співпрацювати з тим вибором Донбасу, який буде обраний українським Донбасом», - заявив Порошенко.

«Ми готові, щоб міжнародний безпековий компонент забезпечив безпекову складову, забезпечив надійне перекриття кордону і передачу його під контроль українських прикордонників, і ми готові відновлювати український суверенітет на окупованому Донбасі, і це те, чого більше всього прагне український народ, це те, чого більше всього прагне українська влада, це те, чого більше всього прагне Донбас, - миру», - додав президент.

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