Порошенко прокоментував можливість призначення Ахметова і Бойка на окуповані території Донбасу

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко заявив під час брифінгу в Краматорську, відповідаючи на запитання про те, чи можуть бути призначені керівниками окремих районів Донецької та Луганської областей український бізнесмен Рінат Ахметов або лідер парламентської фракції «Опозиційний блок» Юрій Бойко.

«Якщо Бойко або Ахметов виграють вибори, вони керуватимуть цими районами. Жодного вказівного перста, що призначає керівників, не буде», - підкреслив Порошенко.

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Президент акцентував, що на посаду керівника окремих районів Донецької та Луганської областей може претендувати будь-який громадянин України, який не забруднив руки в крові».

Як повідомляв УНІАН, раніше глава Адміністрації президента України Борис Ложкін заявив, що заперечує можливість призначення Ахметова і Бойка керівниками окупованих територій Донбасу.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Адміністрація президента проводила переговори з Ахметовим і Юрієм Бойком про призначення їх керівниками окупованих територій Донбасу.

Віктор Медведчук, якого називають автором такого компромісного сценарію щодо Донбасу, не у захваті від можливого призначення Ахметова, однак той сам пропонував свою кандидатуру. Призначення Ахметова у свою чергу підтримує помічник держсекретаря США Вікторія Нуланд.