Нову коаліцію формують БПП, "Народний фронт" і "Батьківщина" - Ляшко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив ж після зустрічі голів фракцій і груп парламенту з президентом України Петром Порошенком.

«На завтра домовилися про те, що на 12 годину збирають збори нової коаліції. Формують коаліцію «Блок Петра Порошенка», «Народний фронт» і «Батьківщина», - сказав депутат.

Водночас, оскільки пропозиції фракції Радикальної партії не враховано, то вони залишаються в опозиції.

«Так, БПП, Народний фронт і Батьківщина, - зазначив Ляшко, - формують коаліцію, підписуються під кандидатурою Гройсмана на посаду прем’єр-міністра, і якщо домовляться вони, то складу уряду, очевидно, завтра після обіду і буде це проголосовано».

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Своєю чергою, лідер фракції «Народного фронту» Максим Бурбак, також повідомив, що завтра проводяться установчі збори коаліції, де зголосилися фракції БПП, «Народний фронт» і «Батьківщина».

«Для того, щоб усе ж сформувати коаліцію і починати працювати щодо кандидатури на прем’єр-міністра, членів Кабміну та програми дій майбутнього уряду», - сказав він.

На питання чи: вже завтра парламент може проголосувати за призначення голови ВР Володимира Гройсмана на посаду прем’єр-міністра, Бурбак зауважив, що завтра головним голосуванням є задоволення відставки генпрокурора.

На уточнення: чи вже після зборів парламент може проголосувати за Гройсмана, депутат наголосив, що спершу необхідно узгодити коаліційну угоду, підписатися під нею і розробляти програму дій уряду.

«Якщо встигнуть, то будь ласка, може бути», -, додав Бурбак.

Він також зауважив, що був приємно вражений тим, що лідер «Батьківщина» Юлія Тимошенко підтвердила, що її фракція «готова підписатися під діючою коаліційною угодою, тобто плану дій коаліції, що і передбачає продовження співпраці з Міжнародним валютним фондом».

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Як повідомляв УНІАН, заступник лідера парламентської фракції "Блок Петра Порошенка" Олексій Гончаренко повідомив, що фракція БПП ухвалила рішення зупинити членство в коаліції, доки не буде ухвалене рішення про обрання нового прем’єра.