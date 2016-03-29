У Путіна стверджують, що нічого не чули про обмін Савченко на "торговця смертю" і наркодилера
Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляє, що не має інформації про можливий обмін української льотчиці Надії Савченко на росіян Віктора Бута і Костянтина Ярошенка, які відбувають покарання у США.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Пєсков сказав журналістам.
"Я нічого про це не чув, я бачив повідомлення в ЗМІ, але будь-якою інформацією не володію", - сказав Пєсков.
Він наголосив, що на зустрічі держсекретаря США Джона Керрі і президента РФ Володимира Путіна 24 березня у Москві порушувалося питання Бута і Ярошенко.
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"У цілому Росія дуже послідовно заявляє про свою незгоду з поширенням американського права екстериторіально. У зв'язку з цим ми вважаємо незаконним утримання Бута і Ярошенко в американських в'язницях", - сказав Пєсков.
За його словами, саме у цьому контексті ці два прізвища згадувалися під час бесіди Керрі і Путіна.
У понеділок деякі ЗМІ повідомили, що російська сторона запропонувала США обміняти Савченко на групу росіян, в число яких входять Віктор Бут та Костянтин Ярошенко, які перебувають в американських в'язницях.
Додамо, що Бута суд визнав винним за декількома пунктами, у тому числі йшлося про продаж зброї організації "Революційні сили Колумбії". У західних ЗМІ він фігурував як "торговець смертю". У свою чергу Костянтин Ярошенко був заарештований в Ліберії за звинуваченням у підготовці перевезення великої партії кокаїну. Пізніше його доставили в США і в 2011 році засудили до 20 років ув'язнення.