Путін готовий обміняти Савченко на "торговця смертю" і наркодилера – експерт

Кремль готовий обміняти незаконно утримувану українську льотчицю Надію Савченко на двох російських громадян, які відбувають тривалі терміни покарання в США. Але переговори будуть вести теж з Америкою. Про це заявив російський публіцист Андрій Піонтковський, передає "Обозреватель".

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"Москва поставила питання: "Звільніть Бута (Віктор Анатолійович Бут – російський торговець незаконною зброєю і колишній майор КДБ, відомий також як "продавець смерті" - ред.), і якогось іншого російського наркоторговця, який сидить (у в'язниці – ред.) в Америці. І тоді ми повернемо Надію Савченко". Ось Москва, нарешті, назвала свою ціну. Але вона не хоче про це говорити ні з Україною, ні з Європою. А тільки з Америкою, так би мовити, два великих хлопчики повинні домовитися між собою. Я думаю там, у тиші переговорів, це обговорювалося цілком відверто", - сказав Піонтковський.

На уточнююче питання, наскільки такий розвиток подій реальний, експерт підтвердив, що його це не здивувало б. На його думку, російська влада могла б піти на це: "Я, (на місці уряду США – ред.), відпустив Бута, але для них це складно – у них там серйозна юридична процедура".

Додамо, що Бута суд визнав винним за декількома пунктами, у тому числі йшлося про продаж зброї організації "Революційні сили Колумбії". У західних ЗМІ він фігурував як "торговець смертю". У свою чергу Костянтин Ярошенко був заарештований в Ліберії за звинуваченням у підготовці перевезення великих партій кокаїну. Згодом його доставили в США і в 2011 році засудили до 20 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН раніше, в МЗС РФ заявили, що Росія не може звільнити незаконно засуджену в РФ українську льотчицю Надію Савченко зв'язку з Мінськими домовленостями, оскільки не є суб'єктом угод і може лише чинити тиск на сторони конфлікту.