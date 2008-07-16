У Києві зник хліб, бо Черновецький розкидав його разом з видовищами?

Фракція Блоку Віталія Кличка вважає, що напружена ситуація з хлібом в столиці – це спроба перекласти на плечі киян і пекарів частину витрат на передвиборчу кампанію діючої влади. Ситуація може призвести до занепаду хлібопекарської галузі та росту соціального напруження у Києві, йдеться в коментарі, переданому УНІАН прес-службою Блоку Кличка.

Як зазначає Блок Кличка, “під час передвиборчої кампанії задля популістських обіцянок, «видовищ» та «хліба» команда мера виснажила резерви стратегічно важливих для столиці підприємств. За обіцянки одного з кандидатів сьогодні платить кожен киянин”. “Передвиборча кампанія потребувала значних коштів – а щедрі соціальні зобов’язання лягли на міський бюджет без реального фінансування. Це витиснуло всі соки з соціально важливих підприємств і поставило їх на поріг зупинки роботи, - переконаний В.КЛИЧКО. - Тепер команда мера буде «латати дірки» та відшкодовувати збитки за рахунок киян і пекарів”.

Як говорить В.КЛИЧКО, “ми вважаємо: нестача хліба у Києві, відсутність запасів борошна та борги підприємств є результатом недалекоглядної політики владної команди, наслідком планомірного виснаження ресурсів підприємства. Блок Віталія Кличка виступає за економічно обґрунтований підхід до ціноутворення та збалансовану політику захисту малозабезпечених”.

Життя соціально важливих підприємств не має бути заручником передвиборчих кампаній, заявляють у Блоці Кличка. В іншому випадку такі кризові явища як ситуація з хлібом у столиці виникатимуть кожного разу після виборів. “Потрібно розробити чіткий механізм захисту соціально-значимих підприємств від тиску владних кандидатів та унеможливити спекуляцію навколо них. Діяти потрібно вже зараз, бо інакше під час наступних виборів нестабільність у цій галузі відновиться», - наголошує В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 14 липня голова правління ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРІКА заявив, що з 15 липня столичні хлібозаводи, що входять до складу ВАТ «Хліб Києва», вимушені припинити відвантаження хліба підприємствам і приватним підприємцям, які займаються реалізацією хліба поза Києвом.

«На такий крок нас змусила піти ситуація, яка склалася на наших хлібокомбінатах. Враховуючи те, що запасів борошна залишається на тиждень, ми не можемо дозволити собі залишити мешканців столиці без хліба. Щодня за межі Києва вивозиться понад 100 тонн хлібної продукції. І якщо цей хліб залишатиметься у столиці, то ми зможемо якийсь час утримувати ситуацію», - заявив І.МАЗУРІКА.

Він наголосив, що у даний момент іде робота над вирішенням питання щодо компенсацій хлібовиробникам і формуванням нової системи ціноутворення, для чого створено робочу групу, до якої увійшли представники Київської міської держадміністрації і депутати Київради.

Голова правління ВАТ «Хліб Києва» заявив, що внаслідок заборгованості хлібопекарських підприємств, яка весь час збільшується, перед постачальниками існує реальна загроза зупинки хлібозаводів. Так, днями був зупинений хлібозавод у Броварах через відключення газу за борги підприємства.