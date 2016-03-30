ВР розгляне питання позбавлення громадянства за злочини проти нацбезпеки (наживо)

09:58, 30 березня 2016
Політика
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Верховна Рада розгляне зміни щодо припинення громадянства України осіб, які вчинили злочини проти основ національної безпеки.

Фото УНИАН

Ці зміни (законопроект №2708) депутати розглядатимуть у першому читанні, йдеться в порядку денному парламенту.

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Також народні депутати планують розглянути законопроект №0083 про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів і урядом Словаччини про безоплатну передачу вертольота Мі-8ПС-9, а також законопроект №2544а про електронні довірчі послуги.

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