Якщо США захочуть закінчити війну на Донбасі, то ця "м'ясорубка" завтра закінчиться - Лукашенко

Таку думку сьогодні висловив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі із заступником помічника міністра оборони США Майклом Карпентером, повідомляє "Белта".

Олександр Лукашенко зазначив, що виклики, які складаються у Східній Європі, "якщо не сьогодні, то завтра здатні серйозно вплинути на ситуацію в Європі взагалі".

"Збалансувати ситуацію тут, маю на увазі Україну та інші тенденції, без Сполучених Штатів неможливо", - сказав він.

Він підкреслив, що це його тверда переконаність, і нагадав, що неодноразово заявляв про це публічно ще до проведення в Мінську саміту "нормандської четвірки".

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"Якщо США захочуть завтра припинити війну на сході України і зроблять кілька кроків у цьому напрямку, ця м'ясорубка там буде закінчена", - переконаний Лукашенко.

Білоруська сторона не в захваті від активізації Північноатлантичного альянсу, так званого просування НАТО на Схід.

"Ми не можемо на це не реагувати, тому що це відбувається безпосередньо біля наших кордонів", - сказав Лукашенко.

Він додав, що ні в якому разі не бажає демонізувати, гіперболізувати цей процес.

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Лукашенко не схильний думати, що НАТО збирається воювати з Росією чи Білоруссю.

"У нинішніх умовах це неймовірно і нікому не потрібно", - зазначив він.

Більш того, глава білоруської держави переконаний, що ні Америці, ні Європі не потрібен ще один конфлікт у Східно-Європейському регіоні.

"Вірю в те, це і декларують політики США, що Америка абсолютно хоче мирного і незалежної Білорусі", - підкреслив Лукашенко.

Президент вважає, що в Сполучених Штатах Америки зацікавлені в мирі і спокої в Європі.