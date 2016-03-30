Якщо США захочуть закінчити війну на Донбасі, то ця "м'ясорубка" завтра закінчиться - Лукашенко
Збалансувати ситуацію в Україні без США неможливо.
Таку думку сьогодні висловив президент Білорусі Олександр Лукашенко на зустрічі із заступником помічника міністра оборони США Майклом Карпентером, повідомляє "Белта".
Олександр Лукашенко зазначив, що виклики, які складаються у Східній Європі, "якщо не сьогодні, то завтра здатні серйозно вплинути на ситуацію в Європі взагалі".
"Збалансувати ситуацію тут, маю на увазі Україну та інші тенденції, без Сполучених Штатів неможливо", - сказав він.
Він підкреслив, що це його тверда переконаність, і нагадав, що неодноразово заявляв про це публічно ще до проведення в Мінську саміту "нормандської четвірки".
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"Якщо США захочуть завтра припинити війну на сході України і зроблять кілька кроків у цьому напрямку, ця м'ясорубка там буде закінчена", - переконаний Лукашенко.
Білоруська сторона не в захваті від активізації Північноатлантичного альянсу, так званого просування НАТО на Схід.
"Ми не можемо на це не реагувати, тому що це відбувається безпосередньо біля наших кордонів", - сказав Лукашенко.
Він додав, що ні в якому разі не бажає демонізувати, гіперболізувати цей процес.
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Лукашенко не схильний думати, що НАТО збирається воювати з Росією чи Білоруссю.
"У нинішніх умовах це неймовірно і нікому не потрібно", - зазначив він.
Більш того, глава білоруської держави переконаний, що ні Америці, ні Європі не потрібен ще один конфлікт у Східно-Європейському регіоні.
"Вірю в те, це і декларують політики США, що Америка абсолютно хоче мирного і незалежної Білорусі", - підкреслив Лукашенко.
Президент вважає, що в Сполучених Штатах Америки зацікавлені в мирі і спокої в Європі.