Через з’ясування стосунків між демократами багато хто забуває про зовнішнього ворога - Висоцький

Про це заявив депутат фракції «Народний фронт» у Верховній Раді Сергій Висоцький з парламентської трибуни в середу, 30 березня.

«Останні тижні й місяці, на жаль, було витрачено на з’ясування стосунків з нашими колегами-демократами. В цей час ми забуваємо про справжню загрозу, яка щоденно переслідує нашу державу. А плани Кремля щодо скасуванню нашої держави як такої продовжують існувати й реалізовуватись», - зазначив депутат.

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«Зверніть увагу на законопроект, внесений Опозиційним блоком, за авторством пана Німченка, який є правою рукою Медведчука. Законопроект «Про особливості управління окремими територіями Донецької та Луганської областей» передбачає створення так званого міжобласного територіального об’єднання «Донбас» - вдумайтеся, зі своїм головою, зі своєю територіальною міліцією, власним парламентом та іншими так званими квазідержавними ознаками», - повідомив він.

За словами представника «Народного фронту», це і є та сама «боснієзація» України, яку пропонує нам Кремль, та яка проводиться через Медведчука та його підручних у Опозиційному блоці. «Саме для недопущення розвитку цього сценарію ми з колегами створили міжфракційне антиокупаційне об’єднання «Наступ», і зараз ведемо збір підписів за притягнення до відповідальності за антиукраїнську діяльність, планування кампанії по створенню Новоросії, за так звану «руську весну» пана Медведчука», - додав Сергій Висоцький.

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«Прошу всіх, хто вважає себе патріотом, хто вважає, що «руська весна» має бути зупинена, хто пам’ятає, що у нас є зовнішній ворог, підписатися під цією заявою. Давайте об’єднуватися. Давайте згадаємо, що в нас є так званий північний сусід – наш одвічний ворог, країна-агресор та кремлівський план, який втілюється в життя через певних людей в цьому залі. Давайте об’єднуватися, давайте пам’ятати, хто є нашим реальним ворогом, і боротися з ним», - закликав представник «Народного фронту».