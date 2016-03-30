В БПП вважають, що військовий контингент РФ у Придністров'ї треба замінити на "аналог місії у Косові"

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

"Цілком підтримую позицію Республіки Молдова, що оголошена заступником міністра закордонних справ з європейської інтеграції Ліліаном Дарієм щодо необхідності виводу російських військ та озброєння з території невизнаної Придністровської Молдавської Республіки та заміни їх на цивільних спостерігачів під егідою міжнародних організацій", - зазначила вона.

За словами депутата, зараз Росія та Придністров'я демонструють неконструктивну позицію щодо врегулювання конфлікту.

"Ми спостерігаємо затягування переговорного процесу, висунення вимог, що обмежують суверенні права Республіки Молдова, намагаються впливати на виконання міжурядових угод між Україною та Молдовою, в тому числі у сфері боротьби з контрабандою та контролю кордонів. Мілітарізація ПМР, збільшення на її територій кількості резидентур РФ, спроби здійснення державних переворотів та активна, майже неприхована підтримка певних політичних сил в Молдові викликає занепокоєння з точки зору створення Кремлем передумов для дестабілізації ситуації в регіоні та ускладнення євроінтеграційного шляху та євроатлантичного співробітництва РМ та України", - підкреслила Фріз.

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На її думку, відновлення конфлікту в ПМР сьогодні можливе лише через зовнішнє втручання з боку РФ, бо ані Тирасполь, ані Кишинів самі не зацікавлені у відновленні конфлікту, а в регіоні немає політичних сил або громадських рухів, що виступають за відновлення конфлікту чи вирішення спірних питань силовим шляхом.

"Будь-які заяви про позитивну роль російських військових в ПМР мають на меті зберегти військовий контингент РФ в регіоні. Отже його виведення з заміною на представників міжнародних організацій лише сприятиме підвищенню рівня безпеки в регіоні. Переконана у необхідності винесення на розгляд ОБСЄ питання заміни російського воєнного контингенту на аналоги місій, що розгорнуті у Косові, Македонії, БіГ", - написала Фріз.

На її думку, з огляду на формат "5+2" (Молдова, Придністров'я, Росія, Україна, ОБСЄ, а також ЄС та США в якості спостерігачів), прийняття такого рішення є цілком вірогідним.

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