Порошенко: міжнародній спільноті слід переглянути своє ставлення щодо постачання Україні зброї

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.

За словами президента, Україна змогла зупинити наступ Росії на нашій землі. «Ми отримали велику підтримку з боку наших партнерів», - зазначив він.

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«Проте, я ніколи не міг пояснити одну річ для себе і для моїх співвітчизників - небажання міжнародної спільноти поставляти зброю легітимному урядові України і регулярній українській армії, яка утримує лінію оборони проти нападу на міжнародний порядок. Я думаю, що прийшов час переглянути це ставлення», - заявив Порошенко.

За його словами кожне зусилля, яке застосовується для захисту України є інвестицією в довгострокову безпеку Заходу і стійкість демократичних цінностей.

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Як повідомляв УНІАН, за словами Порошенка, продовжує надсилати війська, важку зброю і боєприпаси в Україну та використовує ескалацію конфлікту на Донбасі щоразу, коли хоче досягти кращого для себе сценарію.