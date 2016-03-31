Порошенко: міжнародній спільноті слід переглянути своє ставлення щодо постачання Україні зброї
Президент України Петро Порошенко вважає, що настав час міжнародній спільноті переглянути ставлення щодо постачання Україні зброї.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час виступу на форумі «Боротьба України за свободу, що триває» сьогодні у Вашингтоні.
За словами президента, Україна змогла зупинити наступ Росії на нашій землі. «Ми отримали велику підтримку з боку наших партнерів», - зазначив він.
Читайте такожКонгрес США має намір продовжити військову підтримку України
«Проте, я ніколи не міг пояснити одну річ для себе і для моїх співвітчизників - небажання міжнародної спільноти поставляти зброю легітимному урядові України і регулярній українській армії, яка утримує лінію оборони проти нападу на міжнародний порядок. Я думаю, що прийшов час переглянути це ставлення», - заявив Порошенко.
За його словами кожне зусилля, яке застосовується для захисту України є інвестицією в довгострокову безпеку Заходу і стійкість демократичних цінностей.
Читайте такожМаккейн розкритикував оборонну частину бюджету США
Як повідомляв УНІАН, за словами Порошенка, продовжує надсилати війська, важку зброю і боєприпаси в Україну та використовує ескалацію конфлікту на Донбасі щоразу, коли хоче досягти кращого для себе сценарію.