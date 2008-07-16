Тимошенко формує з міністрів футбольну команду

Уряд України приступив до формування складу команди для проведення товариського матчу з футболу з урядовою командою Польщі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр у справах сім`ї, молоді і спорту Юрій ПАВЛЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Орієнтовно, 15 вересня відбудеться друге засідання Українсько-польського комітету з питань підготовки до Євро-2012, який очолюють прем`єр-міністри країн. І є така домовленість, що урядові команди зіграють товариський матч. Очевидно, я братиму в ньому участь, і ми запрошуватимемо до участі в цьому матчі всіх членів Кабінету міністрів», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

У свою чергу, міністр юстиції України Микола ОНІЩУК також повідомив, що має намір готуватися до участі в товариському футбольному матчі з командою уряду Польщі. «Я готуватимуся, оскільки нам сьогодні роздали футболки, а це означає, щонайменше, що ми одержали запрошення взяти участь в такому матчі», - сказав М.ОНІЩУК.

За його словами, сьогодні міністри одержали в подарунок футболки, в яких, як планується, буде представлена офіційна національна команда України на Олімпійських іграх у Пекіні.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час свого візиту до Польщі 14 липня повідомила, що Польща і Україна в ході засідання українсько-польського комітету з питань підготовки до проведення Євро-2012 попередньо домовилися про проведення 14 вересня в Україні товариського футбольного матчу урядів України і Польщі «для того, щоб символізувати дружбу і абсолютну скоординованість у підготовці до такого великого футбольного свята». «Дружити так дружити», - підкреслила Ю.Тимошенко.