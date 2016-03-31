Адвокати Януковича відреагували на пропозицію провести його допит у режимі відеоконференції у посольстві України

Про це УНІАН повідомили у прес-службі адвокатського об'єднання "AVER LEX", адвокати якого представляють інтереси Януковича.

"У своїй заяві представники ГПУ посилаються на неодноразові запрошення Януковича В. Ф. з'явитися до одного з посольств України за кордоном для проведення його допиту в режимі відеоконференції. Разом з тим, нормами чинного Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) не передбачена можливість проведення допиту осіб у кримінальному провадженні із залученням і використанням приміщень дипломатичних представництв України за кордоном", - заявили адвокати.

Тому захисники Януковича наголосили, що будь-які процесуальні дії, вчинені на порушення КПК, згодом не можуть бути визнані судом як належні докази.

"У цьому зв'язку є підстави вважати, що саме на це розраховує Генеральна прокуратура України, наполягаючи на свідомо незаконному порядку проведення допиту Януковича В. Ф. й широко висвітлюючи при цьому свої дії в ЗМІ", - наголосили адвокати.

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Також сторона захисту повідомила, що їй не відомі факти надсилання ГПУ будь-яких клопотань та запитів до відповідних органів РФ з питань організації допиту Януковича за місцем його перебування.

"При цьому Янукович В. Ф. сам неодноразово особисто підтверджував свою зацікавленість у співпраці зі слідством, для чого надав слідству максимум інформації про своє місцезнаходження. Більше того, з огляду на бездіяльність ГПУ, наполягав на необхідності оприлюднити зібрані проти нього докази за ключовими кримінальними провадженнями, щоб народ України та міжнародна громадськість змогли самостійно оцінити обґрунтованість звинувачень і результат роботи ГПУ", - стверджують адвокати.

Сторона захисту Януковича заявила, що ігнорування Генпрокуратурою України наданої інформації і запитів дає підставу припускати, що всупереч своїм заявам, ГПУ не зацікавлена в оперативному завершенні розслідування, навпаки, всіма своїми діями сприяє максимальному затягування термінів, намагаючись при цьому покласти провину за відсутність результатів розслідування на Януковича і його захисників.

Як повідомляв УНІАН, адвокати Януковича вважають незаконним рішення Печерського районного суду Києва про початок процедури заочного засудження їхнього підзахисного.