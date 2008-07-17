Тимошенко про бюджет, саботаж ЄЦ і страхи опозиції

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що для проведення позачергової сесії Верховної Ради необхідний консенсус у бажанні прийняти зміни до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті Міністрів.

«Наша фракція вже давно зібрала підписи, і ми готові на позачергову сесію, але це тільки фракція, яка представляє нашу політичну силу. А для того, щоб зібрати сесію, потрібно, щоб був консенсус у бажанні прийняти зміни до бюджету. Це залежить від лідерів інших політичних сил, які, я б дуже хотіла, щоб вийшли з такою ж ініціативою про проведення позачергової сесії, як і я», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр вважає, що законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2008 рік, внесений урядом, міг би бути підтриманий депутатами, якби представники фракції НУ-НС, які вступили в партію «Єдиний Центр», підтримали зміни. «Але враховуючи, що вони влаштували саботаж бюджетному процесу, то саме тому бюджет і не пройшов. І, на жаль, в опозиційних фракцій переважав настрій «що гірше, то краще», ніж девіз про служіння народу», - додала вона.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, ціною нормального життя країни політики прагнуть створити політичну конкуренцію. «Безумовно, опозиційним силам не подобається, щоб 32 млрд. було віддано людям. Вони розуміють, що іншим життям почнуть жити й цілі галузі. Вони не хочуть підтримувати цей бюджет, щоб не дати додаткової довіри уряду в суспільстві», - вважає глава уряду.