Ляшко розповів про "тушок" серед радикалів

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу 1+1 назвав двох "тушок" в його фракції. Це колишній керівник добровольчого батальйону "Луганськ-1" Артем Вітко і екс-командир "Айдару" Сергій Мельничук, передає ТСН.

"З Артемом Вітко я познайомився на Луганщині. Взяв його у виборчий список під номером сім, він ні копійки не заплатив. Взяв тільки тому, що він був командиром батальйону. Прийшов у парламент по списку Радикальної партії, потім депутати від БПП Загорій і Кононенко заплатили йому 200 тисяч доларів, перекупили, посадили його у своєму секторі", - розповів Ляшко.

"Якщо ти пройшов по списку виборчому одному, а йдеш у фракцію іншу, це не тушка, це простітутка...", - заявив Ляшко.

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Лідер радикалів зазначив, що Вітко 17 вересня зробив заяву про вихід із фракції, з'їздом партії було вирішено забрати у нього мандат, але голова ЦВК Охендовський ще не прийняв відповідне рішення.

"У Фірсова і Томенка через два дні після з'їзду фракції мандат забрали", - зауважив Ляшко. Щодо Сергія Мельничука, то за словами лідера радикалів, він зараз сидить "в одній з олігархічних груп у парламенті".