Турчинов задекларував понад 1,65 мільйона гривень за 2015 рік

Про це йдеться в декларації, оприлюдненій на сайті РНБО. Згідно з документом, загальна сума сукупного доходу – 1 млн 653 тис. 403 грн, у тому числі 199 999 тис. грн – зарплата та інші виплати та винагороди, 1 млн 453 тис. 404 грн – дивіденди і відсотки.

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Доходи членів сім'ї Турчинова (в декларації серед членів сім'ї вказана його дружина) склали майже 60 тис. грн.

Декларант не вказав наявності у його власності жилого будинку, квартири, земельної ділянки, садового (дачного) будинку, гаражів та іншого нерухомого майна. У той же час члени сім'ї Турчинова володіють квартирою площею 381,8 кв. м. У сім'ї секретаря РНБО також є автомобіль Тoyota Highlander 2013 року випуску.

Зазначимо, що згідно з декларацією, сума коштів декларанта, які знаходяться на рахунках у банках та інших фінансових організаціях становить 18 млн 511 тис. 924 грн.